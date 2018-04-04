В «Бруклине» задумываются о возможности выкупить контракт Мозгова 

Агент баскетболиста сборной России Тимофея Мозгова Максим Шарифьянов прокомментировал информацию о том, что «Бруклин Нетс» планирует выкупить контракт игрока. Слова специалиста приводит газета «Известия».
"Мы общаемся с руководством «Бруклина». Анализируя результаты наших разговоров за три месяца, я не вижу возможности, чтобы в статусе Тимофея в ближайшее время могли произойти перемены.
Но никаких предпосылок к каким-то действиям в отношении его контракта пока тоже нет", — сказал Шарифьянов.
Ранее «Бруклин Нетс» на выезде одержал победу над «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата НБА.