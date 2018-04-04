В «Бруклине» задумываются о возможности выкупить контракт Мозгова

"Мы общаемся с руководством «Бруклина». Анализируя результаты наших разговоров за три месяца, я не вижу возможности, чтобы в статусе Тимофея в ближайшее время могли произойти перемены.

Но никаких предпосылок к каким-то действиям в отношении его контракта пока тоже нет", — сказал Шарифьянов.

Ранее «Бруклин Нетс» на выезде одержал победу над «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата НБА.