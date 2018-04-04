Чемберс призвал забыть о дипломатическом конфликте с Россией перед матчами с ЦСКА

Защитник «Арсенала» Калум Чемберс в преддверии первого четвертьфинального матча Лиги Европы с московским ЦСКА призвал забыть о дипломатическом конфликте между Россией и Великобританией.

”Мы просто пытаемся сосредоточиться на игре. Околофутбольные события могут сильно этому помешать. В конце концов, это футбольный матч. Мы просто хотим выйти на поле и добиться хорошего результата. Вся наша команда сосредоточена на том, как сыграть с ЦСКА. Мы приложим все силы для достижения результата”, — приводит слова Чемберса Mirror.

Первый матч между «Арсеналом» и ЦСКА пройдет 5 апреля в Лондоне, ответный — 12 апреля в Москве.