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«Айлендерс» победили «Филадельфию», «Нью-Джерси» разгромил «Рейнджерс»
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«Айлендерс» победили «Филадельфию», «Нью-Джерси» разгромил «Рейнджерс» 

Чемпионат.com 1 час назад
Заваршились первые матчи игрового дня регулярного чемпионата НХЛ.
«Нью-Йорк Айлендерс» на домашнем льду победил «Филадельфию Флайерз» со счётом 5:4 (1:1, 3:0, 1:3).
Нападающий «Айлендерс» Мэтью Барзал и форвард «Флайерз» Нолан Патрик набрали по 3 (2+1) очка.
Российский защитник гостей Иван Проворов провёл на льду 22 минуты 21 секунду.
«Нью-Джерси Дэвилз» на своей площадке разгромил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 5:2 (3:1, 2:0, 0:1).
Форвард «Дэвилз» Тейлор Холл набрал 4 (2+2) очка.
Российские форварды «Рейнджерс» Павел Бучневич и Владислав Наместников заработали «0» и "-1" за полезность соответственно.
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