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38 очков Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Вашингтон»
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38 очков Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Вашингтон» 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Фото: Twitter NBA
«Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл на своем паркете «Вашингтон» — 120:104. Самым результативным игроком встречи стал защитник «Рокитс» Джеймс Харден, набравший 38 очков, 10 подборов и 9 передач.
Регулярный чемпионат
"Хьюстон" — «Вашингтон» — 120:104 (35:24, 36:25, 24:26, 25:29)
Х: Харден (38+10 подборов), Капела (21+10 подборов), Грин (16).
В: Бил (27), Моррис (14), Портер (12).
"Нью-Йорк" — «Орландо» — 73:97 (25:27, 20:19, 16:22, 12:29)
"Майами" — «Атланта» — 101:98 (30:25, 22:31, 26:22, 23:20)
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