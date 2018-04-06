Шесть очков Мозгова помогли «Бруклину» обыграть «Милуоки» в матче НБА

«Милуоки Бакс» проиграл «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает "Советский спорт"

Встреча, прошедшая в Милуоки, завершилась со счетом 119:111 в пользу гостей. В составе победителей самым результативным игроком стал Аллен Краббе , набравший 25 очков. Дабл-дабл из 14 баллов и 11 подборов оформил малый форвард «Бруклина» Рондэ Холлис-Джефферсон.

Также 31 очко на счету защитника «Милуоки» Криса Миддлтона

В следующем матче «Бруклин» на выезде сыграет с «Чикаго Буллз», а «Милуоки» в гостях встретится с «Нью-Йорк Никс».

НБА. Регулярный чемпионат "Милуоки Бакс" (США, Милуоки) — «Бруклин Нетс» (США, Нью-Йорк) — 111:119 (24:30, 21:22, 36:31, 30:36)