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Шесть очков Мозгова помогли «Бруклину» обыграть «Милуоки» в матче НБА
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Шесть очков Мозгова помогли «Бруклину» обыграть «Милуоки» в матче НБА 

Газета.Ru 57 минут назад
Фото: Газета.Ru
«Милуоки Бакс» проиграл «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Милуоки, завершилась со счетом 119:111 в пользу гостей. В составе победителей самым результативным игроком стал Аллен Краббе, набравший 25 очков. Дабл-дабл из 14 баллов и 11 подборов оформил малый форвард «Бруклина» Рондэ Холлис-Джефферсон.
Также 31 очко на счету защитника «Милуоки» Криса Миддлтона.
Российский центровой «Нетс» Тимофей Мозгов набрал шесть очков.
В следующем матче «Бруклин» на выезде сыграет с «Чикаго Буллз», а «Милуоки» в гостях встретится с «Нью-Йорк Никс».
НБА. Регулярный чемпионат "Милуоки Бакс" (США, Милуоки) — «Бруклин Нетс» (США, Нью-Йорк) — 111:119 (24:30, 21:22, 36:31, 30:36)
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