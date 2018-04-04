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«Даллас» переиграл «Сан-Хосе», Бенн оформил дубль
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«Даллас» переиграл «Сан-Хосе», Бенн оформил дубль 

Чемпионат.com 1 час назад
В заключительном матче игрового дня Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» переиграл «Сан-Хосе Шаркс». Матч, проходивший в Сан-Хосе на арене «Эс-Эй-пи-Центр», завершился со счётом 3:2 в пользу гостей.
Главной звездой матча стал форвард «звёзд» Джейми Бенн, оформивший дубль. Также в составе подопечных Кена Хичкока отличился Джемел Смит. В составе хозяев успех праздновали Логан Кутюр и Тимо Майер.
Российский форвард «Далласа» Александр Радулов провёл на льду 20 минут 37 секунд и не набрал очков. Он нанёс один бросок и заработал показатель полезности «+2».
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