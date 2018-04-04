«Даллас» переиграл «Сан-Хосе», Бенн оформил дубль

В заключительном матче игрового дня Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» переиграл «Сан-Хосе Шаркс». Матч, проходивший в Сан-Хосе на арене «Эс-Эй-пи-Центр», завершился со счётом 3:2 в пользу гостей.