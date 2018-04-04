«Юта» победила «Лейкерс», «Клипперс» были сильнее «Сан-Антонио»

«Юта» в матче регулярного чемпионата НБА на родном паркете победила «Лейкерс». Весомый вклад в успех «джазменов» внес испанский защитник Рики Рубио , набравший 31 очко. «Юта» занимает четвертое место в Западной конференции, а «Лейкерс» располагаются на 11-й строчке.

«Клипперс» также дома в результативном матче одолели «Сан-Антонио». Команда из Лос-Анджелеса занимает десятое место на Западе и продолжает борьбу за попадание в плей-офф. «Сан-Антонио» остается на пятой позиции.

В еще двух матчах «Финикс» был сильнее «Сакраменто», а «Денвер» победил «Индиану».

НБА. Регулярный чемпионат

”Финикс” — «Сакраменто» — 97:94 (22:22, 24:18, 27:29, 24:25)

Ф: Джексон (28), Лень (17), Хаус (14), Юлис (13).

С: Богданович (22), Дж. Джексон (19), Коули-Стайн (18), Фокс (14).

”Денвер” — «Индиана» — 107:104 (27:26, 22:20, 28:27, 30:31)

Д: Йокич (30), Бартон (26+10 подборов), Миллсэп (14).

И: Оладипо (25), Коллисон (16), Янг (15+10 подборов).

”Юта” — «Лейкерс» — 117:110 (24:31, 41:29, 30:29, 22:21)

Ю: Рубио (31), Митчелл (26), Фэйворс (15).

Л: Колдуэлл-Поуп (28), Кузма (26), Рэндл (12)

«Клипперс» — «Сан-Антонио» — 113:110 (17:31, 32:25, 23:27, 41:27)

К: Харрис (31), Уильямс (22), Риверс (18)

С-А: Олдридж (35), Миллс (17), Гэй (13)