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«Юта» победила «Лейкерс», «Клипперс» были сильнее «Сан-Антонио»
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«Юта» победила «Лейкерс», «Клипперс» были сильнее «Сан-Антонио» 

SPORT24.ru 1 час назад
«Юта» в матче регулярного чемпионата НБА на родном паркете победила «Лейкерс». Весомый вклад в успех «джазменов» внес испанский защитник Рики Рубио, набравший 31 очко. «Юта» занимает четвертое место в Западной конференции, а «Лейкерс» располагаются на 11-й строчке.
«Клипперс» также дома в результативном матче одолели «Сан-Антонио». Команда из Лос-Анджелеса занимает десятое место на Западе и продолжает борьбу за попадание в плей-офф. «Сан-Антонио» остается на пятой позиции.
В еще двух матчах «Финикс» был сильнее «Сакраменто», а «Денвер» победил «Индиану».
НБА. Регулярный чемпионат
”Финикс” — «Сакраменто» — 97:94 (22:22, 24:18, 27:29, 24:25)
Ф: Джексон (28), Лень (17), Хаус (14), Юлис (13).
С: Богданович (22), Дж. Джексон (19), Коули-Стайн (18), Фокс (14).
”Денвер” — «Индиана» — 107:104 (27:26, 22:20, 28:27, 30:31)
Д: Йокич (30), Бартон (26+10 подборов), Миллсэп (14).
И: Оладипо (25), Коллисон (16), Янг (15+10 подборов).
”Юта” — «Лейкерс» — 117:110 (24:31, 41:29, 30:29, 22:21)
Ю: Рубио (31), Митчелл (26), Фэйворс (15).
Л: Колдуэлл-Поуп (28), Кузма (26), Рэндл (12)
«Клипперс» — «Сан-Антонио» — 113:110 (17:31, 32:25, 23:27, 41:27)
К: Харрис (31), Уильямс (22), Риверс (18)
С-А: Олдридж (35), Миллс (17), Гэй (13)
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