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«Филадельфия» открыла статую в честь Джулиуса Ирвинга
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«Филадельфия» открыла статую в честь Джулиуса Ирвинга 

SPORT24.ru 2 часа назад
Возле тренировочного центра «Филадельфии Севенти Сиксерс» торжественно открыли статую в честь легенды команды — форварда Джулиуса Ирвинга.
Легендарный Доктор Джей приводил «Сиксерс» к чемпионскому титулу в 1983 году, признавался самым ценным игроком НБА в 1981 году, 11 раз принимал участие в матчах всех звезд НБА, в 1996 году был включен в число 50 лучших игроков в истории лиги.
После открытия статуи Ирвинг, отвечая на вопросы журналистов, похвалил защитника «Сиксерс» Бена Симмонса, который в последних 12 играх в дебютном сезоне в среднем набирает трипл-дабл.
«Это игрок, который появляется раз в 10 лет, может быть, раз в жизни. Он сразу смог сделать всех своих одноклубников лучше, он выводит игру партнеров на новый уровень каждый раз, когда появляется на площадке.
Порой кажется, что у него глаза на затылке, так хорошо он видит на площадке своих одноклубников. Это большой талант, нам повезло иметь его в команде», — цитирует Ирвинга ESPN.
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