«Филадельфия» открыла статую в честь Джулиуса Ирвинга

Возле тренировочного центра «Филадельфии Севенти Сиксерс» торжественно открыли статую в честь легенды команды — форварда Джулиуса Ирвинга.

Легендарный Доктор Джей приводил «Сиксерс» к чемпионскому титулу в 1983 году, признавался самым ценным игроком НБА в 1981 году, 11 раз принимал участие в матчах всех звезд НБА, в 1996 году был включен в число 50 лучших игроков в истории лиги.

После открытия статуи Ирвинг, отвечая на вопросы журналистов, похвалил защитника «Сиксерс» Бена Симмонса , который в последних 12 играх в дебютном сезоне в среднем набирает трипл-дабл.

«Это игрок, который появляется раз в 10 лет, может быть, раз в жизни. Он сразу смог сделать всех своих одноклубников лучше, он выводит игру партнеров на новый уровень каждый раз, когда появляется на площадке.

Порой кажется, что у него глаза на затылке, так хорошо он видит на площадке своих одноклубников. Это большой талант, нам повезло иметь его в команде», — цитирует Ирвинга ESPN.