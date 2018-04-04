Баскетболист Кулагин вошел во вторую символическую пятерку Еврокубка 

Баскетболисты краснодарского "Локомотива-Кубань" Дмитрий Кулагин и санкт-петербургского "Зенита" Кайл Курич попали во вторую символическую сборную Еврокубка сезона-2017/18. Об этом сообщает ТАСС.
По информации официального сайта, также в пятерку вошли разыгрывающий «Будучности» Никола Иванович, мощный форвард «Дарушшафаки» Джауан Джонсон и центровой «Гран Канариа» Ондрей Балвин.
Кулагин в нынешнем сезоне дошел с командой до финала, в среднем отличаясь 11 очками, совершая по 3,2 подбора и отдавая по 3,8 передачи за игру.
Финальная игра, в которой «Локомотив-Кубань» сыграет с «Дарушшафакой», пройдет 16 апреля.
Ранее определились все участники плей-офф баскетбольной Евролиги.