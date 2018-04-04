Баскетболист Кулагин вошел во вторую символическую пятерку Еврокубка

По информации официального сайта, также в пятерку вошли разыгрывающий «Будучности» Никола Иванович, мощный форвард «Дарушшафаки» Джауан Джонсон и центровой «Гран Канариа» Ондрей Балвин

Кулагин в нынешнем сезоне дошел с командой до финала, в среднем отличаясь 11 очками, совершая по 3,2 подбора и отдавая по 3,8 передачи за игру.

Финальная игра, в которой «Локомотив-Кубань» сыграет с «Дарушшафакой», пройдет 16 апреля.

Ранее определились все участники плей-офф баскетбольной Евролиги.