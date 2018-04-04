Топ-10 лучших опорных полузащитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory

Специалисты из CIES Football Observatory подвели итоги первого квартала 2018-го года на клубном уровне. Они оценили выступления игроков из топ-5 европейских чемпионатов в январе, феврале и марте, обнародовав списки наиболее удачно выступивших на своих позициях футболистов. Рейтинг рассчитывался в соответствии с эксклюзивным подходом, разработанным Футбольной обсерваторией CIES, с учетом измерения технических характеристик игроков.

В методологии CIES Football Observatory учитывается производительность игроков в шести различных компонентах игры: точность передач, перехваты, сделанные передачи, выигранные единоборства, созданные голевые моменты и нанесенные удары. Кроме того, в качестве весового коэффициента были также учтены результаты команды в матчах, в которых игроки сыграли как минимум 45 минут.

Вот как выглядит рейтинг лучших опорных полузащитников.

10. ДЖОВАННИ ЛО ЧЕЛЬСО (ПСЖ)

Рейтинг выступления: 86,2 Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,81 Сыграл матчей: 18 Отборы (в среднем за матч в сезоне): 1,8 Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 0,5 Забил мячей: 2 Отдал результативных передач: 2 9. СЕРХИО БУСКЕТС ("Барселона")

Рейтинг выступления: 86,3 Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,25 Сыграл матчей: 17 Отборы (в среднем за матч в сезоне): 2,7 Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 1,4 Забил мячей: 0 Отдал результативных передач: 1 8. ЭРИК ДАЙЕР ("Тоттенхэм")

Рейтинг выступления: 86,4 Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,97 Сыграл матчей: 14 Отборы (в среднем за матч в сезоне): 1,8 Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 1,3 Забил мячей: 0 Отдал результативных передач: 1 7. ЖОРЖИНЬО ("Наполи")

Рейтинг выступления: 86,5 Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,08 Сыграл матчей: 12 Отборы (в среднем за матч в сезоне): 1,9 Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 1,6 Забил мячей: 0 Отдал результативных передач: 1 6. ФЕРНАНДИНЬО ("Манчестер Сити")

Рейтинг выступления: 86,6 Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,33 Сыграл матчей: 14 Отборы (в среднем за матч в сезоне): 1,9 Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 1,4 Забил мячей: 1 Отдал результативных передач: 1 5. ЛУКАС БИЛЬЯ ("Милан")

Рейтинг выступления: 86,7 Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,95 Сыграл матчей: 14 Отборы (в среднем за матч в сезоне): 2,7 Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 1 Забил мячей: 1 Отдал результативных передач: 1 4. АНДРЕ-ФРАНК ЗАМБО АНГИССА ("Марсель")

Рейтинг выступления: 86,9 Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,04 Сыграл матчей: 17 Отборы (в среднем за матч в сезоне): 1,6 Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 1,5 Забил мячей: 0 Отдал результативных передач: 0 3. ИВАН РАКИТИЧ ("Барселона")

Рейтинг выступления: 88,0 Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,14 Сыграл матчей: 20 Отборы (в среднем за матч в сезоне): 1,5 Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 1,2 Забил мячей: 3 Отдал результативных передач: 1 2. МУССА ДЕМБЕЛЕ ("Тоттенхэм")

Рейтинг выступления: 89,0 Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,80 Сыграл матчей: 13 Отборы (в среднем за матч в сезоне): 1,4 Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 1,1 Забил мячей: 0 Отдал результативных передач: 0 1. ТОНИ КРООС ( "Реал"

Рейтинг выступления: 92,8 Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,46 Сыграл матчей: 10 Отборы (в среднем за матч в сезоне): 2,0 Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 0,6 Забил мячей: 2 Отдал результативных передач: 6 Не пропустите:

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