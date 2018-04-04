Ещё
Топ-10 лучших опорных полузащитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory
Далее:
Читайте также:
Ещё

Топ-10 лучших опорных полузащитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Специалисты из CIES Football Observatory подвели итоги первого квартала 2018-го года на клубном уровне. Они оценили выступления игроков из топ-5 европейских чемпионатов в январе, феврале и марте, обнародовав списки наиболее удачно выступивших на своих позициях футболистов. Рейтинг рассчитывался в соответствии с эксклюзивным подходом, разработанным Футбольной обсерваторией CIES, с учетом измерения технических характеристик игроков.
В методологии CIES Football Observatory учитывается производительность игроков в шести различных компонентах игры: точность передач, перехваты, сделанные передачи, выигранные единоборства, созданные голевые моменты и нанесенные удары. Кроме того, в качестве весового коэффициента были также учтены результаты команды в матчах, в которых игроки сыграли как минимум 45 минут.
Вот как выглядит рейтинг лучших опорных полузащитников.
10. ДЖОВАННИ ЛО ЧЕЛЬСО (ПСЖ)
Рейтинг выступления: 86,2  Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,81  Сыграл матчей: 18  Отборы (в среднем за матч в сезоне): 1,8  Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 0,5  Забил мячей: 2  Отдал результативных передач: 2  9. СЕРХИО БУСКЕТС ("Барселона")
Рейтинг выступления: 86,3  Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,25  Сыграл матчей: 17  Отборы (в среднем за матч в сезоне): 2,7  Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 1,4  Забил мячей: 0  Отдал результативных передач: 1  8. ЭРИК ДАЙЕР ("Тоттенхэм")
Рейтинг выступления: 86,4  Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,97  Сыграл матчей: 14  Отборы (в среднем за матч в сезоне): 1,8  Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 1,3  Забил мячей: 0  Отдал результативных передач: 1  7. ЖОРЖИНЬО ("Наполи")
Рейтинг выступления: 86,5  Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,08  Сыграл матчей: 12  Отборы (в среднем за матч в сезоне): 1,9  Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 1,6  Забил мячей: 0  Отдал результативных передач: 1  6. ФЕРНАНДИНЬО ("Манчестер Сити")
Рейтинг выступления: 86,6  Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,33  Сыграл матчей: 14  Отборы (в среднем за матч в сезоне): 1,9  Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 1,4  Забил мячей: 1  Отдал результативных передач: 1  5. ЛУКАС БИЛЬЯ ("Милан")
Рейтинг выступления: 86,7  Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,95  Сыграл матчей: 14  Отборы (в среднем за матч в сезоне): 2,7  Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 1  Забил мячей: 1  Отдал результативных передач: 1  4. АНДРЕ-ФРАНК ЗАМБО АНГИССА ("Марсель")
Рейтинг выступления: 86,9  Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,04  Сыграл матчей: 17  Отборы (в среднем за матч в сезоне): 1,6  Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 1,5  Забил мячей: 0  Отдал результативных передач: 0  3. ИВАН РАКИТИЧ ("Барселона")
Рейтинг выступления: 88,0  Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,14  Сыграл матчей: 20  Отборы (в среднем за матч в сезоне): 1,5  Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 1,2  Забил мячей: 3  Отдал результативных передач: 1  2. МУССА ДЕМБЕЛЕ ("Тоттенхэм")
Рейтинг выступления: 89,0  Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,80  Сыграл матчей: 13  Отборы (в среднем за матч в сезоне): 1,4  Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 1,1  Забил мячей: 0  Отдал результативных передач: 0  1. ТОНИ КРООС ("Реал")
Рейтинг выступления: 92,8  Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,46  Сыграл матчей: 10  Отборы (в среднем за матч в сезоне): 2,0  Перехваты (в среднем за матч в сезоне): 0,6  Забил мячей: 2  Отдал результативных передач: 6  Не пропустите:
топ-10 лучших крайних защитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory
топ-10 лучших центральных защитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory
Soccer News: последние новости
Клопп поделился ожиданиями от матча с "Кристал Пэлас" Хайнкес прокомментировал победу над "Боруссией" Карпин: "На таком поле играть было сложно"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Венгер ответил на вопрос об интересе к Головину
Опубликованы доходы российских хоккеистов56
Названа причина конфликта Нурмагомедова с Лобовым1
Роналду оценил свой мяч в матче с «Ювентусом»
Назван ориентировочный состав сборной на ЧМ-2018 по хоккею
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение