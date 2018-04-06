Топ-10 лучших центральных полузащитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory

Специалисты из CIES Football Observatory подвели итоги первого квартала 2018-го года на клубном уровне. Они оценили выступления игроков из топ-5 европейских чемпионатов в январе, феврале и марте, обнародовав списки наиболее удачно выступивших на своих позициях футболистов. Рейтинг рассчитывался в соответствии с эксклюзивным подходом, разработанным Футбольной обсерваторией CIES, с учетом измерения технических характеристик игроков.

В методологии CIES Football Observatory учитывается производительность игроков в шести различных компонентах игры: точность передач, перехваты, сделанные передачи, выигранные единоборства, созданные голевые моменты и нанесенные удары. Кроме того, в качестве весового коэффициента были также учтены результаты команды в матчах, в которых игроки сыграли как минимум 45 минут.

Вот как выглядит рейтинг лучших центральных полузащитников.

10. ПАУЛИНЬО ("Барселона")

Рейтинг выступления: 83,5 Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,79 Сыграл матчей: 20 Всего передач (в среднем за матч в сезоне): 36,2 Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 0,4 Процент точности передач: 88,3%

Забил мячей: 2 Отдал результативных передач: 0 9. ДЖАКОМО БОНАВЕНТУРА ("Милан")

Рейтинг выступления: 83,5 Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,92 Сыграл матчей: 15 Всего передач (в среднем за матч в сезоне): 39,7 Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,4 Процент точности передач: 87,9%

Забил мячей: 2 Отдал результативных передач: 0 8. САМИ ХЕДИРА ("Ювентус")

Рейтинг выступления: 84,8 Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,89 Сыграл матчей: 14 Всего передач (в среднем за матч в сезоне): 38,4 Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 0,8 Процент точности передач: 87,0%

Забил мячей: 4 Отдал результативных передач: 4 7. ДЕЛЕ АЛЛИ ("Тоттенхэм")

Рейтинг выступления: 84,8 Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,23 Сыграл матчей: 18 Всего передач (в среднем за матч в сезоне): 36,1 Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 2,1 Процент точности передач: 78,0%

Забил мячей: 2 Отдал результативных передач: 6 6. КЕВИН ДЕ БРЮЙНЕ ("Манчестер Сити")

Рейтинг выступления: 85,5 Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,86 Сыграл матчей: 17 Всего передач (в среднем за матч в сезоне): 73,8 Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 2,9 Процент точности передач: 83,6%

Забил мячей: 4 Отдал результативных передач: 8 5. АЛЕКС-ОКСЛЕЙД ЧЕМБЕРЛЕН ("Ливерпуль")

Рейтинг выступления: 85,9 Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,95 Сыграл матчей: 13 Всего передач (в среднем за матч в сезоне): 23,1 Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,0 Процент точности передач: 82,7%

Забил мячей: 1 Отдал результативных передач: 4 4. ЮЛИАН ДРАКСЛЕР (ПСЖ)

Рейтинг выступления: 86,1 Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,00 Сыграл матчей: 18 Всего передач (в среднем за матч в сезоне): 42,5 Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,0 Процент точности передач: 92,6%

Забил мячей: 1 Отдал результативных передач: 5 3. ИЛКАЙ ГЮНДОГАН ("Манчестер Сити")

Рейтинг выступления: 86,9 Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,79 Сыграл матчей: 16 Всего передач (в среднем за матч в сезоне): 42,8 Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 0,7 Процент точности передач: 91,3%

Забил мячей: 3 Отдал результативных передач: 3 2. МАРЕК ХАМШИК ("Наполи")

Рейтинг выступления: 89,5 Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,89 Сыграл матчей: 14 Всего передач (в среднем за матч в сезоне): 69,4 Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,4 Процент точности передач: 88,7%

Забил мячей: 2 Отдал результативных передач: 0 1. КРИСТИАН ЭРИКСЕН ("Тоттенхэм")

Рейтинг выступления: 89,9 Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,34 Сыграл матчей: 13 Всего передач (в среднем за матч в сезоне): 58,3 Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 2,6 Процент точности передач: 82,3%

Забил мячей: 5 Отдал результативных передач: 3 Не пропустите:

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