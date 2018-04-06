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Топ-10 лучших центральных полузащитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory
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Топ-10 лучших центральных полузащитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory 

Soccer News 29 минут назад
Фото: Soccer News
Специалисты из CIES Football Observatory подвели итоги первого квартала 2018-го года на клубном уровне. Они оценили выступления игроков из топ-5 европейских чемпионатов в январе, феврале и марте, обнародовав списки наиболее удачно выступивших на своих позициях футболистов. Рейтинг рассчитывался в соответствии с эксклюзивным подходом, разработанным Футбольной обсерваторией CIES, с учетом измерения технических характеристик игроков.
В методологии CIES Football Observatory учитывается производительность игроков в шести различных компонентах игры: точность передач, перехваты, сделанные передачи, выигранные единоборства, созданные голевые моменты и нанесенные удары. Кроме того, в качестве весового коэффициента были также учтены результаты команды в матчах, в которых игроки сыграли как минимум 45 минут.
Вот как выглядит рейтинг лучших центральных полузащитников.
10. ПАУЛИНЬО ("Барселона")
Рейтинг выступления: 83,5  Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,79  Сыграл матчей: 20  Всего передач (в среднем за матч в сезоне): 36,2  Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 0,4  Процент точности передач: 88,3%
Забил мячей: 2  Отдал результативных передач: 0  9. ДЖАКОМО БОНАВЕНТУРА ("Милан")
Рейтинг выступления: 83,5  Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,92  Сыграл матчей: 15  Всего передач (в среднем за матч в сезоне): 39,7  Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,4  Процент точности передач: 87,9%
Забил мячей: 2  Отдал результативных передач: 0  8. САМИ ХЕДИРА ("Ювентус")
Рейтинг выступления: 84,8  Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,89  Сыграл матчей: 14  Всего передач (в среднем за матч в сезоне): 38,4  Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 0,8  Процент точности передач: 87,0%
Забил мячей: 4  Отдал результативных передач: 4  7. ДЕЛЕ АЛЛИ ("Тоттенхэм")
Рейтинг выступления: 84,8  Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,23  Сыграл матчей: 18  Всего передач (в среднем за матч в сезоне): 36,1  Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 2,1  Процент точности передач: 78,0%
Забил мячей: 2  Отдал результативных передач: 6  6. КЕВИН ДЕ БРЮЙНЕ ("Манчестер Сити")
Рейтинг выступления: 85,5  Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,86  Сыграл матчей: 17  Всего передач (в среднем за матч в сезоне): 73,8  Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 2,9  Процент точности передач: 83,6%
Забил мячей: 4  Отдал результативных передач: 8  5. АЛЕКС-ОКСЛЕЙД ЧЕМБЕРЛЕН ("Ливерпуль")
Рейтинг выступления: 85,9  Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,95  Сыграл матчей: 13  Всего передач (в среднем за матч в сезоне): 23,1  Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,0  Процент точности передач: 82,7%
Забил мячей: 1  Отдал результативных передач: 4  4. ЮЛИАН ДРАКСЛЕР (ПСЖ)
Рейтинг выступления: 86,1  Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,00  Сыграл матчей: 18  Всего передач (в среднем за матч в сезоне): 42,5  Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,0  Процент точности передач: 92,6%
Забил мячей: 1  Отдал результативных передач: 5  3. ИЛКАЙ ГЮНДОГАН ("Манчестер Сити")
Рейтинг выступления: 86,9  Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,79  Сыграл матчей: 16  Всего передач (в среднем за матч в сезоне): 42,8  Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 0,7  Процент точности передач: 91,3%
Забил мячей: 3  Отдал результативных передач: 3  2. МАРЕК ХАМШИК ("Наполи")
Рейтинг выступления: 89,5  Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 6,89  Сыграл матчей: 14  Всего передач (в среднем за матч в сезоне): 69,4  Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 1,4  Процент точности передач: 88,7%
Забил мячей: 2  Отдал результативных передач: 0  1. КРИСТИАН ЭРИКСЕН ("Тоттенхэм")
Рейтинг выступления: 89,9  Рейтинг выступления в сезоне (от WhoScored по 10-бальной шкале): 7,34  Сыграл матчей: 13  Всего передач (в среднем за матч в сезоне): 58,3  Ключевые передачи (в среднем за матч в сезоне): 2,6  Процент точности передач: 82,3%
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