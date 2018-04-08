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Ирвинг успешно перенес операцию и должен восстановиться к началу тренировочного лагеря
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Ирвинг успешно перенес операцию и должен восстановиться к началу тренировочного лагеря 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Защитник «Бостона» Кайри Ирвинг в субботу успешно перенес операцию по удалению двух костных винтов из левого колена, сообщает пресс-служба клуба. Винты были вставлены в коленную чашечку игрока из-за травмы, которую он получил в одном из матчей финальной серии плей-офф НБА в 2015 году. 24 марта вокруг винтов была обнаружена инфекция, после чего было принято удалить винты.
Напомним, ранее стало известно, что Ирвинг пропустит остаток регулярного сезона и плей-офф НБА. По словам генерального менеджера «Селтикс» Дэнни Эйнджа, баскетболист должен восстановиться к началу осеннего тренировочного лагеря.
Ирвинг провел 60 матчей в сезоне, в которых набирал в среднем 24,4 очка.
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