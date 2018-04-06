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Пашутин — первый тренер с 200 играми в Единой лиге ВТБ
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Пашутин — первый тренер с 200 играми в Единой лиге ВТБ 

Чемпионат.com 2 часа назад
Нынешний главный тренер «Автодора» Евгений Пашутин стал первым в истории существования Единой лиги ВТБ наставником команды, который провёл 200 матчей в Лиге в качестве главного тренера. Об этом турнир сообщил на своей официальной странице в «Твиттере».
Посмотреть фото можно на странице Единой лиги ВТБ в «Твиттере».
Юбилейным, 200-м баскетбольным матчем тренера в Единой лиге ВТБ стала игра с УНИКСом. Казанская команда на выезде одолела «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 80:78 (18:25, 23:27, 18:11, 21:15).
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