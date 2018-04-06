Пашутин — первый тренер с 200 играми в Единой лиге ВТБ

Нынешний главный тренер «Автодора» Евгений Пашутин стал первым в истории существования Единой лиги ВТБ наставником команды, который провёл 200 матчей в Лиге в качестве главного тренера. Об этом турнир сообщил на своей официальной странице в «Твиттере».

Посмотреть фото можно на странице Единой лиги ВТБ в «Твиттере».

Юбилейным, 200-м баскетбольным матчем тренера в Единой лиге ВТБ стала игра с УНИКСом. Казанская команда на выезде одолела «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 80:78 (18:25, 23:27, 18:11, 21:15).