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Зоран Лукич: Были ошибки, но главное, что сумели справиться тактически
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Зоран Лукич: Были ошибки, но главное, что сумели справиться тактически 

Советский спорт 26 минут назад
«Эта игра была очень важная для меня и моих ребят. Мы начали контролировать темп уже с пятой минуты. Во многом, игроки выполнили то, о чем мы с ними договаривались перед матчем, и поэтому мы победили.
Я хочу поздравить нашего соперника и тренера Мазурса. Он уже проделал отличную работу с командой по сравнению с прошлым сезоном. Если он будет продолжать в том же духе, то „Парму“ ждет славное будущее.
Также хочу поздравить и своих ребят с победой на характере. Конечно были ошибки, но главное, что сумели справиться тактически», — приводит слова Лукича официальный сайт «Нижнего Новгорода».
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