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Родригес: хочется закончить регулярный чемпионат Евролиги в хорошем настроении
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Родригес: хочется закончить регулярный чемпионат Евролиги в хорошем настроении 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Защитник ЦСКА Серхио Родригес поделился ожиданиями от предстоящего матча Евролиги с «Црвеной Звездой».
«Црвена Звезда» — хорошая команда, но мы понимаем, в какой точке сезона мы сейчас находимся. Это последняя игра сезона, и даже несмотря на то, что мы уже никому не отдадим первую строчку, нам всё равно хочется закончить регулярный чемпионат в хорошем настроении. Сербы же не квалифицировались в плей-офф, но и для них, и для нас это будет «большая» игра, нужно поддерживать ритм на высоком уровне и не терять уверенность в своих силах.
Мотивация? Её всегда можно найти. Мы играем в лучшей европейской лиге, и нам нужно соответствовать. Это будет тяжёлая игра, нам нужно будет делать то, что мы готовили, чтобы оказаться там, где мы хотим», — передаёт слова Родригеса корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.
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