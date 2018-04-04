Родригес: хочется закончить регулярный чемпионат Евролиги в хорошем настроении 

Защитник ЦСКА Серхио Родригес поделился ожиданиями от предстоящего матча Евролиги с «Црвеной Звездой».
«Црвена Звезда» — хорошая команда, но мы понимаем, в какой точке сезона мы сейчас находимся. Это последняя игра сезона, и даже несмотря на то, что мы уже никому не отдадим первую строчку, нам всё равно хочется закончить регулярный чемпионат в хорошем настроении. Сербы же не квалифицировались в плей-офф, но и для них, и для нас это будет «большая» игра, нужно поддерживать ритм на высоком уровне и не терять уверенность в своих силах.
Мотивация? Её всегда можно найти. Мы играем в лучшей европейской лиге, и нам нужно соответствовать. Это будет тяжёлая игра, нам нужно будет делать то, что мы готовили, чтобы оказаться там, где мы хотим», — передаёт слова Родригеса корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.