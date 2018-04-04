Д'Амброзио: «Мы потеряли два очка»

Защитник «Интера» Данило Д'Амброзио прокомментировал ничейный результат в матче с «Миланом».

"Это два упущенных очка, мы должны были победить", — приводит слова Д'Амброзио Sky Italia. «Мы провели отличный матч, у нас было много моментов. Наша цель — Лига чемпионов, и команда работала над её достижением с начала сезона».

"У Мауро был неудачный день, он наш бомбардир и выиграет ещё не один матч для команды".

Миланское дерби завершилось вничью (0:0), а Мауро Икарди упустил два явных голевых момента.