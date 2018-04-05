Димитрис Итудис: «ЦСКА необходимо реабилитироваться после игры с „Жальгирисом“

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отметил, что матч регулярного чемпионата Евролиги с «Црвеной Звездой» будет непростым. Этим матчем армейцы завершат регулярный чемпионат.

— Нам предстоит последний матч регулярного чемпионата. «Звезда» — талантливая команда, умеющая набирать очки разными способами, она уже доказывала это высокой результативностью во многих играх, как дома, так и на выезде, — цитирует официальный сайт ЦСКА Итудиса. — Этот матч важен для нас, потому что необходимо реабилитироваться после плохого выступления против «Жальгириса», закончить эту стадию, показывая хороший баскетбол. Призываю наших болельщиков прийти и поддержать команду!