БК ЦСКА победил «Црвену Звезду» в заключительном матче регулярного чемпионата Евролиги 

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Баскетболисты российского ЦСКА одержали победу со счетом 92:81 над сербской «Црвеной Звездой» в заключительном матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Москве.
Самым результативным игроком встречи стал защитник ЦСКА Виталий Фридзон (20 очков). У гостей наибольшей результативностью отметился форвард Огнен Добрич (14).
ЦСКА в марте досрочно обеспечил себе первое место в регулярном чемпионате Евролиги, всего в активе команды Димитриса Итудиса 24 победы при шести поражениях. Соперник ЦСКА на стадии 1/4 финала турнира определится позднее. Матчи этой стадии начнутся 17 апреля.