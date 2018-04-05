Ещё
30 очков Мура помогли «Нью-Орлеану» разгромить «Мемфис»
Далее:
Читайте также:
Ещё

30 очков Мура помогли «Нью-Орлеану» разгромить «Мемфис» 

SPORT24.ru 2 часа назад
В рамках регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» разгромил «Мемфис Гриззлиз» со счетом 123:95. Самым результативным игроком встречи стал защитник «Пеликанс» Итуан Мур. В активе американца 30 очков. Также в составе «Нью-Орлеана» отличился дабл-даблом из 28 очков и 12 подборов Энтони Дэвис, а Никола Миротич набрал 25 очков.
НБА. Регулярный чемпионат
«Нью-Орлеан» — «Мемфис» — 123:95 (32:23, 33:30, 32:20, 26:22)«Нью-Орлеан»: Мур (30), Дэвис (28 + 12 подборов), Миротич (25). «Мемфис»: Брукс (25), Рэбб (16), Мартин (15).
SPORT24.ru: последние новости
Экс-исполнительный директор РФБ Домани задержан в Черногории по запросу Интерпола Защитник УНИКСа Смит — MVP Единой лиги ВТБ в марте Стали известны звезды игрового дня в НХЛ
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кто обидел русского друга Макгрегора10
UFC собирается в Россию2
Опубликованы доходы российских хоккеистов60
«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Сити»
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение