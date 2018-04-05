30 очков Мура помогли «Нью-Орлеану» разгромить «Мемфис» 

В рамках регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» разгромил «Мемфис Гриззлиз» со счетом 123:95. Самым результативным игроком встречи стал защитник «Пеликанс» Итуан Мур. В активе американца 30 очков. Также в составе «Нью-Орлеана» отличился дабл-даблом из 28 очков и 12 подборов Энтони Дэвис, а Никола Миротич набрал 25 очков.
НБА. Регулярный чемпионат
«Нью-Орлеан» — «Мемфис» — 123:95 (32:23, 33:30, 32:20, 26:22)«Нью-Орлеан»: Мур (30), Дэвис (28 + 12 подборов), Миротич (25). «Мемфис»: Брукс (25), Рэбб (16), Мартин (15).