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«Нью-Орлеан» прервал серию поражений, обыграв «Мемфис»
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«Нью-Орлеан» прервал серию поражений, обыграв «Мемфис» 

Спорт-Экспресс 19 минут назад
«Нью-Орлеан» на своем паркете переиграл «Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА (123:95). «Пеликанс» прервал четырехматчевую серию поражений. «Гризлиз» проиграл третью встречу подряд.
В другой встрече «Торонто» выиграл у «Бостона» (96:78). Это поражение стало для «Селтикс» вторым кряду.
Регулярный чемпионат
"Нью-Орлеан" — «Мемфис» — 123:95 (32:23, 33:30, 32:20, 26:22)
Н: Мур (30), Дэвис (28 + 12 подборов), Миротич (25)
М: Брукс (25), Рэбб (16), Мартин (15)
"Торонто" — «Бостон» — 96:78 (14:20, 29:13, 24:20, 29:25)
Т: Дерозан (16), Ванвлит (15), Ибака (15)
Б: Моррис (21), Монро (17), Хорфорд (16)
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