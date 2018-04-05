«Нью-Орлеан» прервал серию поражений, обыграв «Мемфис»

«Нью-Орлеан» на своем паркете переиграл «Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА (123:95). «Пеликанс» прервал четырехматчевую серию поражений. «Гризлиз» проиграл третью встречу подряд.

В другой встрече «Торонто» выиграл у «Бостона» (96:78). Это поражение стало для «Селтикс» вторым кряду.

Регулярный чемпионат

"Нью-Орлеан" — «Мемфис» — 123:95 (32:23, 33:30, 32:20, 26:22)

Н: Мур (30), Дэвис (28 + 12 подборов), Миротич (25)

М: Брукс (25), Рэбб (16), Мартин (15)

"Торонто" — «Бостон» — 96:78 (14:20, 29:13, 24:20, 29:25)

Т: Дерозан (16), Ванвлит (15), Ибака (15)

Б: Моррис (21), Монро (17), Хорфорд (16)