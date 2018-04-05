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«Нью-Орлеан» разгромил «Мемфис» в матче НБА
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«Нью-Орлеан» разгромил «Мемфис» в матче НБА 

Газета.Ru 1 час назад
"Нью-Орлеан Пеликанс" разгромил "Мемфис Гриззлиз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Нью-Орлеане, завершилась со счетом 123:95 в пользу хозяев. В составе победителей самым результативным игроком стал легкий форвард Итуан Мур, набравший 30 очков. Также дабл-дабл оформил мощный форвард "Пеликанс" Энтони Дэвис (28 очков и 12 подборов).
"Нью-Орлеан" прервал четырехматчевую серию поражений в регулярном чемпионате.
В следующей встрече "Нью-Орлеан" на выезде сыграет с "Финикс Санз", а "Мемфис" примет "Сакраменто Кингз".
НБА. Регулярный чемпионат"Нью-Орлеан Пеликанс" (США, Нью-Орлеан) — "Мемфис Гриззлиз" (США, Мемфис) — 123:95 (32:23, 33:30, 32:20, 26:22)
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