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«Торонто» обыграл «Бостон», «Сан-Антонио» проиграл в Калифорнии
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«Торонто» обыграл «Бостон», «Сан-Антонио» проиграл в Калифорнии 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Баскетболисты «Торонто» нанесли поражение «Бостону» в матче регулярного чемпионата НБА — 96:78 (14:20, 29:13, 24:20, 29:25).
ДеМар ДеРозан принес «Рэпторс» 16 очков, по 15 баллов собрали Серж Ибака и Фред ВанВлит, Кайл Лоури набросал 13 очков.
У «Селтикс» выделялись Маркус Моррис (21), Грег Монро (17) и Эл Хорфорд (16).
«Торонто» занимает первое место в таблице Восточной конференции (56 побед, 22 поражения), «Бостон» идет следом (53-25).
«Лейкерс» на своей площадке переиграл «Сан-Антонио» — 122:112 OT (29:30, 29:31, 23:26, 27:21, 14:4).
Героями встречи стали Кайл Кузма (30 очков), Кентавиус Колдуэлл-Поуп (21) и Ченнинг Фрай (19). У «Сперс» лучшим стал ЛаМаркус Олдридж, набравший 28 очков. Дабл-даблы оформили Деджонте Мюррей (23 + 10 подборов) и Пау Гахоль (11 + 12 подборов).
«Лейкерс» занимают 11-е место на «Западе» (34-44), «Сан-Антонио» — на шестой строке (45-34).
Другие результаты:
«Детройт» — «Филадельфия» — 108:115 (28:36, 21:29, 22:23, 37:27) «Орландо» — «Даллас» — 105:100 (33:22, 23:29, 21:23, 28:26) «Атланта» — «Майами» — 86:115 (29:23, 18:30, 21:31, 18:31) «Нью-Орлеан» — «Мемфис» — 123:95 (32:23, 33:30, 32:20, 26:22)
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