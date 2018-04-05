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«Торонто» укрепил свое лидерство в восточной конференции, обыграв «Бостон»
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«Торонто» укрепил свое лидерство в восточной конференции, обыграв «Бостон» 

SPORT24.ru 2 часа назад
В рамках регулярного чемпионата НБА «Торонто Рэпторс» победил «Бостон Селтикс» — 96:78. Самым результативным игроком матча стал форвард «Селтикс» Маркус Моррис с 21 очком. В составе «Рэпторс» защитники Демар Дерозан и Фред Ванвлит набрали 16 и 15 очков соответственно.
Отметим, эта победа позволила «Торонто» укрепить свое лидерство в восточной конференции. «Бостон» занимает второе место.
НБА. Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Бостон» — 96:78 (14:20, 29:13, 24:20, 29:25)«Торонто»: Дерозан (16), Ванвлит (15), Ибака (15). «Бостон»: Моррис (21), Монро (17), Хорфорд (16).
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