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«Торонто» обыграл «Орландо», улучшив рекорд команды по победам в сезоне НБА
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«Торонто» обыграл «Орландо», улучшив рекорд команды по победам в сезоне НБА 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
«Торонто Рэпторз» победил «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 112:101, сообщает "Советский спорт".
Самым результативным игроком в составе победителей стал Си Джей Майлз, набравший 22 очка. ОДжи Ануоби отличился 21-м баллом. У «Орландо» Аарон Гордон отметился 16-ю результативными баллами.
Ранее «Торонто» установил рекорд команды по победам в сезоне, одержав в матче с «Индианой» 57-ю викторию. Победа над «Орландо» стала 58-й.
"Рэпторз" гарантировали себе первое место в Восточной конференции.
НБА. Регулярный чемпионат "Торонто Рэпторз" (Торонто) — «Орландо Мэджик» (Орландо) — 112:101 (35:24, 26:26, 28:24, 23:27)
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