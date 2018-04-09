«Торонто» обыграл «Орландо», улучшив рекорд команды по победам в сезоне НБА

«Торонто Рэпторз» победил «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 112:101, сообщает "Советский спорт"

Самым результативным игроком в составе победителей стал Си Джей Майлз, набравший 22 очка. ОДжи Ануоби отличился 21-м баллом. У «Орландо» Аарон Гордон отметился 16-ю результативными баллами.

Ранее «Торонто» установил рекорд команды по победам в сезоне, одержав в матче с «Индианой» 57-ю викторию. Победа над «Орландо» стала 58-й.

"Рэпторз" гарантировали себе первое место в Восточной конференции.

НБА. Регулярный чемпионат "Торонто Рэпторз" (Торонто) — «Орландо Мэджик» (Орландо) — 112:101 (35:24, 26:26, 28:24, 23:27)