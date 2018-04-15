«Торонто» переиграл «Вашингтон» в первом матче плей-офф НБА

«Торонто Рэпторс» обыграл «Вашингтон Уизардс» в первом матче 1/4 финала Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает "Советский спорт"

Встреча, прошедшая в Торонто, завершилась со счетом 114:106 (28:23, 27:36, 31:26, 28:21) в пользу хозяев. В составе победителей дабл-дабл оформил мощный форвард Серж Ибака (23 очка и 12 подборов). Его партнер по команде Кайл Лаури записал на свой счет 11 очков и девять передач.

У гостей 23 балла на счету разыгрывающего Джона Уолла

"Рэпторс" повели в серии до четырех побед — 1-0. Следующий матч пройдет 18 апреля в Торонто.

НБА. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. 1-й матч "Торонто Рэпторс" (Канада, Торонто) — «Вашингтон Уизардс» (США, Вашингтон) — 114:106 (28:23, 27:36, 31:26, 28:21)