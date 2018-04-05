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«Торонто» разгромил «Бостон» и укрепил лидерство в Восточной конференции НБА
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«Торонто» разгромил «Бостон» и укрепил лидерство в Восточной конференции НБА 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
«Торонто Рэпторс» нанес разгромное поражение «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Торонто, завершилась со счетом 96:78 в пользу хозяев. В составе победителей самым результативным игроком стал атакующий защитник Демар Дерозан, набравший 16 очков. У гостей больше всех набрал Маркус Моррис (21).
После победы над идущим на втором месте «Бостоном» «Рэпторс» укрепили лидерство в турнирной таблице Восточной конференции.
1 апреля «Бостон» на домашнем паркете победил «Торонто Рэпторс» со счетом 110:99.
НБА. Регулярный чемпионат "Торонто Рэпторс" (Канада, Торонто) — «Бостон Сэлтикс» (США, Бостон) — 96:78 (14:20, 29:13, 24:20, 29:25)
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