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«Торонто» установил рекорд по победам и гарантировал первое место на Востоке в НБА
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«Торонто» установил рекорд по победам и гарантировал первое место на Востоке в НБА 

Газета.Ru 51 минуту назад
Фото: Газета.Ru
«Торонто Рэпторз» победил «Индиану Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации и гарантировал себе первое место в Восточной конференции. Встреча завершилась со счетом 92:73, сообщает "Советский спорт".
Самым результативным игроком в стане победителей стал мощный форвард Серж Ибака, отличившийся 25-ю очками.
По информации The Score, эта победа стала для «Рэпторз» 57-й в нынешнем сезоне и стала рекордной для канадской команды. Прежним достижением клуба были 56 побед в сезоне-2015/16.
Ранее стал известен десятый участник плей-офф.
НБА. Регулярный чемпионат "Торонто Рэпторз" (Торонто) — «Индиана Пэйсерс» (Индиана) — 92:73 (26:14, 19:19, 27:16, 20:24)
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