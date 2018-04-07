«Торонто» установил рекорд по победам и гарантировал первое место на Востоке в НБА

«Торонто Рэпторз» победил «Индиану Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации и гарантировал себе первое место в Восточной конференции. Встреча завершилась со счетом 92:73, сообщает "Советский спорт" Самым результативным игроком в стане победителей стал мощный форвард Серж Ибака , отличившийся 25-ю очками. По информации The Score, эта победа стала для «Рэпторз» 57-й в нынешнем сезоне и стала рекордной для канадской команды. Прежним достижением клуба были 56 побед в сезоне-2015/16. Ранее стал известен десятый участник плей-офф. НБА. Регулярный чемпионат "Торонто Рэпторз" (Торонто) — «Индиана Пэйсерс» (Индиана) — 92:73 (26:14, 19:19, 27:16, 20:24)