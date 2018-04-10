Ещё
«Торонто» выиграл у «Детройта», улучшив рекорд команды по победам в сезоне НБА
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Торонто» выиграл у «Детройта», улучшив рекорд команды по победам в сезоне НБА 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
«Торонто Рэпторз» на выезде победил «Детройт Пистонс» в своем предпоследнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 108:98, сообщает "Советский спорт".
Для «Торонто» эта победа стала 59-й в нынешнем сезоне. Ранее клуб установил личный рекорд, выиграв 57-ю встречу. «Рэпторз» стали победителями Восточной конференции.
НБА. Регулярный чемпионат "Детройт Пистонс" (Детройт) — «Торонто Рэпторз» (Торонто) — 98:108 (32:32, 28:25, 20:28, 18:23)
Ранее сообщалось, что путевки в плей-офф оформили «Оклахома-Сити Тандер» и «Сан-Антонио Сперс».
Газета.Ru: последние новости
"Оклахома" за два тура до конца регулярного чемпионата вышла в плей-офф НБА "Сан-Антонио" победил "Сакраменто" и вышел в плей-офф ЦСКА победил "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ по баскетболу
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черчесов: «Мы — г*вно? Не знаю, что отвечать»5
Радулов вновь отказался играть за сборную1
Экс-игрок «Спартака» раскритиковал Карпина1
РФ прокомментировала слова США о поездке на ЧМ-201823
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение