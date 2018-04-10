«Торонто» выиграл у «Детройта», улучшив рекорд команды по победам в сезоне НБА

«Торонто Рэпторз» на выезде победил «Детройт Пистонс» в своем предпоследнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 108:98, сообщает "Советский спорт" Для «Торонто» эта победа стала 59-й в нынешнем сезоне. Ранее клуб установил личный рекорд, выиграв 57-ю встречу. «Рэпторз» стали победителями Восточной конференции. НБА. Регулярный чемпионат "Детройт Пистонс" (Детройт) — «Торонто Рэпторз» (Торонто) — 98:108 (32:32, 28:25, 20:28, 18:23) Ранее сообщалось, что путевки в плей-офф оформили «Оклахома-Сити Тандер» и «Сан-Антонио Сперс».