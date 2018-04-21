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«Вашингтон» победил «Торонто» и сократил отставание в серии
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«Вашингтон» победил «Торонто» и сократил отставание в серии 

Газета.Ru 45 минут назад
Фото: Газета.Ru
«Вашингтон Уизардс» на домашней площадке обыграл «Торонто Рэпторс» в третьем матче четвертьфинальной серии Восточной конференции и со счетом 122:103 (30:29, 39:32, 32:21, 21:21). Об этом сообщает «Советский спорт».
Самыми результативными игроками матча стали разыгрывающий «Вашингтона» Джон Уолл, который сумел оформить дабл-дабл из 28 очков и 14 передач, а также защитник Брэдли Бил, набравший 28 очков и совершивший четыре подбора.
В составе «Торонто» защитник Демар Дерозан набрал 23 очка.
Счет в серии стал 2:1 в пользу «Торонто».
НБА — плей-офф. 1/4 финала — Восток. 3-й матч Вашингтон Уизардс (Вашингтон) — Торонто Рэпторс (Торонто) — 122: 103 (30:29, 39:32, 32:21, 21:21)
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