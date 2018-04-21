«Вашингтон» победил «Торонто»

"Вашингтон Уизардс" на домашней площадке обыграл "Торонто Рэпторс" в третьем матче четвертьфинальной серии Восточной конференции и со счетом 122:103 (30:29, 39:32, 32:21, 21:21). Об этом сообщает "Советский спорт".

Самыми результативными игроками матча стали разыгрывающий "Вашингтона" Джон Уолл , который сумел оформить дабл-дабл из 28 очков и 14 передач, а также защитник Брэдли Бил , набравший 28 очков и совершивший четыре подбора.

В составе "Торонто" защитник Демар Дерозан набрал 23 очка.

Счет в серии стал 2:1 в пользу "Торонто".

НБА — плей-офф. 1/4 финала — Восток. 3-й матчВашингтон Уизардс (Вашингтон) — Торонто Рэпторс (Торонто) — 122: 103 (30:29, 39:32, 32:21, 21:21)