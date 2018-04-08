«Сан-Антонио» переиграл «Портленд», Олдридж заработал 28 очков

В Сан-Антонио в «Эйти-энд-Ти-центре» завершилась встреча регулярного чемпионата НБА между «Сан-Антонио Спёрс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Победу в упорном поединке одержали хозяева со счётом 116:105 (32:33, 22:23, 27:21, 35:28).