«Сан-Антонио» переиграл «Портленд», Олдридж заработал 28 очков 

В Сан-Антонио в «Эйти-энд-Ти-центре» завершилась встреча регулярного чемпионата НБА между «Сан-Антонио Спёрс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Победу в упорном поединке одержали хозяева со счётом 116:105 (32:33, 22:23, 27:21, 35:28).
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллард, на счету которого 33 очка, 5 передач и 7 потерь. Дабл-дабл из 12 очков и 12 подборов оформил центровой Юсуф Нуркич. Самым результативным в составе победителей стал Ламаркус Олдридж с 28 очками, 8 подборами и 4 перехватами.