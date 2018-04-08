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«Сан-Антонио» переиграл «Портленд», Олдридж заработал 28 очков
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«Сан-Антонио» переиграл «Портленд», Олдридж заработал 28 очков 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В Сан-Антонио в «Эйти-энд-Ти-центре» завершилась встреча регулярного чемпионата НБА между «Сан-Антонио Спёрс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Победу в упорном поединке одержали хозяева со счётом 116:105 (32:33, 22:23, 27:21, 35:28).
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллард, на счету которого 33 очка, 5 передач и 7 потерь. Дабл-дабл из 12 очков и 12 подборов оформил центровой Юсуф Нуркич. Самым результативным в составе победителей стал Ламаркус Олдридж с 28 очками, 8 подборами и 4 перехватами.
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 Ещё 7 источников 
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