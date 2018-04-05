«Сан-Антонио» в овертайме проиграл «Лейкерс» в матче НБА

«Сан-Антонио Сперс» в овертайме проиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает "Советский спорт"

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 122:112 в пользу хозяев. В составе победителей самым результативным игроком стал мощный форвард Кайл Кузма , набравший 30 очков.

У «Сан-Антонио» больше всех баллов набрал мощный форвард Ламаркус Олдридж (28).

По дабл-даблу оформили центровой «Сперс» Пау Газоль (11 очков и 12 подборов) и его одноклубник разыгрывающий Деджанте Мюррей (23, 10)

В следующем матче «Лейкерс» примет «Миннесоту Тимбервулвз», а «Сан-Антонио» дома сыграет с «Портленд Трэйл Блэйзерс».

НБА. Регулярный чемпионат "Лос-Анджелес Лейкерс" (США, Лос-Анджелес) — «Сан-Антонио Сперс» (США, Сан-Антонио) — 122:112 (29:30, 29:31, 23:26, 27:21, 14:4)