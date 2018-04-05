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«Сан-Антонио» в овертайме проиграл «Лейкерс» в матче НБА
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«Сан-Антонио» в овертайме проиграл «Лейкерс» в матче НБА 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
«Сан-Антонио Сперс» в овертайме проиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 122:112 в пользу хозяев. В составе победителей самым результативным игроком стал мощный форвард Кайл Кузма, набравший 30 очков.
У «Сан-Антонио» больше всех баллов набрал мощный форвард Ламаркус Олдридж (28).
По дабл-даблу оформили центровой «Сперс» Пау Газоль (11 очков и 12 подборов) и его одноклубник разыгрывающий Деджанте Мюррей (23, 10)
В следующем матче «Лейкерс» примет «Миннесоту Тимбервулвз», а «Сан-Антонио» дома сыграет с «Портленд Трэйл Блэйзерс».
НБА. Регулярный чемпионат "Лос-Анджелес Лейкерс" (США, Лос-Анджелес) — «Сан-Антонио Сперс» (США, Сан-Антонио) — 122:112 (29:30, 29:31, 23:26, 27:21, 14:4)
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