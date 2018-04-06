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«Химки» проиграли «Барселоне» и вышли на ЦСКА в плей-офф Евролиги
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«Химки» проиграли «Барселоне» и вышли на ЦСКА в плей-офф Евролиги 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Подмосковные «Химки» проиграли «Барселоне» в заключительном матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в столице Каталонии, завершилась со счетом 86:82 в пользу хозяев. В составе победителей самым результативным игроком стал Хуан Карлос Наварро, набравший 17 очков.
У «Химок» больше всех баллов набрал Энтони Гил (21).
Подмосковный клуб занял восьмое место в турнирной таблице Евролиги и в плей-офф турнира встретится с ЦСКА.
Ранее армейцы одержали победу над сербской «Црвеной Звездой».
Баскетбол. Евролига. Регулярный чемпионат. 30-й тур "Барселона" (Испания, Барселона) — «Химки» (Россия, Химки) — 86:82 (31:18, 23:27, 18:21, 14:16)
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