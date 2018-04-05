«Спартак» продлил контракт с Куликом

В минувшей сезоне 24-летний игрок спринял участие в 48 матчах, в которых набрал 13 (1+12) очков при показателе полезности +3.

#Спартак и Евгений @Kulik44 заключили новый двухлетний контракт, срок действия которого истекает 30 апреля 2020 года! Сезон 17/18 стал для 24-летнего защитника 5 в системе красно-белых, он принял участие в 48 матчах, в которых набрал 13 (1+12) очков при показателе полезности +3. pic.twitter.com/nxYBD4O1Sf

— Спартак Москва (@spartak_hc) 5 апреля 2018 г.