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«Спартак» продлил контракт с Куликом
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«Спартак» продлил контракт с Куликом 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Защитник "Спартака" Евгений Кулик заключил новое соглашение с клубом, сообщает пресс-служба красно-белых. Контракт рассчитан на два года.
В минувшей сезоне 24-летний игрок спринял участие в 48 матчах, в которых набрал 13 (1+12) очков при показателе полезности +3.
#Спартак и Евгений @Kulik44 заключили новый двухлетний контракт, срок действия которого истекает 30 апреля 2020 года! Сезон 17/18 стал для 24-летнего защитника 5 в системе красно-белых, он принял участие в 48 матчах, в которых набрал 13 (1+12) очков при показателе полезности +3. pic.twitter.com/nxYBD4O1Sf
— Спартак Москва (@spartak_hc) 5 апреля 2018 г.
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