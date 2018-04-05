«Милуоки» гарантировал себе выход в плей-офф НБА

Поражение «Детройта» от «Филадельфии» (108:115) в матче регулярного чемпионата НБА лишило «Пистонз» шансов на выход в плей-офф. Этот результат гарантировал «Милуоки» последнюю путевку от «Востока» в следующий раунд турнира.

Отметим, что «Бакс» сыграют в плей-офф во второй раз подряд. В сезоне-2016/17 команда вылетела в первом же раунде, уступив «Торонто» (2-4).

На данный момент «Милуоки» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. До конца " регулярки" команде предстоит провести четыре игры.