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«Милуоки» гарантировал себе выход в плей-офф НБА
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«Милуоки» гарантировал себе выход в плей-офф НБА 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Поражение «Детройта» от «Филадельфии» (108:115) в матче регулярного чемпионата НБА лишило «Пистонз» шансов на выход в плей-офф. Этот результат гарантировал «Милуоки» последнюю путевку от «Востока» в следующий раунд турнира.
Отметим, что «Бакс» сыграют в плей-офф во второй раз подряд. В сезоне-2016/17 команда вылетела в первом же раунде, уступив «Торонто» (2-4).
На данный момент «Милуоки» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. До конца " регулярки" команде предстоит провести четыре игры.
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