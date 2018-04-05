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Баскетболист из НБА заработал миллион долларов за две минуты матча
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Баскетболист из НБА заработал миллион долларов за две минуты матча 

Вести.Ru 1 час назад
Канадский баскетболист клуба «Майами Хит» Келли Олиник обогатился на один миллион долларов за две стартовые минуты игры регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Атланты Хоукс».
Такой необычный вид заработка стал возможным благодаря условиям контракта игрока с клубом из Майами, сообщает РИА Новости. Согласно одному из его пунктов, канадцу полагается бонус в виде одного миллиона долларов после того, как он проведет за сезон в составе «Хит» 1700 минут.
В преддверии игры Олинику для получения бонуса оставалось отыграть две минуты, поэтому, проведя на паркете в общей сложности 22 минуты, он преодолел необходимый рубеж. Более того, что за отведенное ему время он набрал 19 очков, совершил 8 подборов и 5 передач, а «Майами» одержал победу со счетом 115:86.
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