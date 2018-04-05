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Монахов на год продлил контракт с «Северсталью»
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Монахов на год продлил контракт с «Северсталью» 

Советский спорт 53 минуты назад
Сообщается, что контракт продлен на один сезон. В нынешнем сезоне 26-летний форвард провел матчей и набрал 5 (2+3) очка. Он выступает за «Северсталь» с 2013 года.
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