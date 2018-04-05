Мошенник и беглец: черногорцы арестовали чиновника из РФ

Бывший исполнительный директор РФБ Домани задержан в Черногории

Бывший исполнительный директор Российской федерации баскетбола Дмитрий Домани , в 1994 и 1998 годах выигрывавший в составе национальной сборной серебряные медали чемпионатов мира, задержан в Черногории. Экс-игроку и функционеру вменяется в вину мошенничество в особо крупном размере.

Известный в прошлом российский баскетболист Дмитрий Домани 3 апреля был задержан в черногорском курортном городе Херцог-Нови, сообщил местный новостной портал Nezvisne.com.

В отношении Домани в декабре 2015 года было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств Общероссийской общественной организации «Российская федерация баскетбола» путем заключения фиктивных гражданско-правовых договоров.

В РФБ бывший баскетболист работал исполнительным директором с 2013 года в команде Юлии Аникеевой , а проблемы с законом у него случились после того как Мосгорсуд объявил Аникееву нелегитимным президентом организации и лишил полномочий.

В ходе предварительного следствия в отношении Домани было вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Еще до вынесения решения о том, что Домани будет обвиняемым по делу, он побывал на допросе в прокуратуре , после чего написал открытое письмо генпрокурору России Юрию Чайке , которое опубликовал в газете «КоммерсантЪ» на правах рекламы.

«Мой допрос у следователя длился более 12 часов, вопреки всем нормам, предусмотренным уголовно-процессуальным законодательством. На меня оказывалось давление с целью склонить к оговору экс-президента РФБ Юлии Аникеевой в обмен на прекращение моего уголовного преследования. Оснований для дачи показаний против неё не было и быть не может, — говорилось в письме Домани. — Я сомневаюсь в объективности расследования, опасаюсь за свою судьбу и судьбу своей семьи и вынужден находиться за пределами России. У меня нет цели скрываться от следствия и не возвращаться в РФ. Я гражданин и патриот России, неоднократно защищавший ее флаг».

В итоге предъявить обвинение лично и повторно допросить Домани органы правопорядка не смогли, так как не было установлено его местонахождение.

Экс-баскетболист сборной России и чиновник был объявлен в международный розыск, а обвинение было предъявлено ему заочно.

С тех пор о местонахождении Домани ничего не было известно, а ситуацию периодически комментировали люди из мира баскетбола, в частности нынешний президент РФБ, бывший партнер Дмитрия по ЦСКА и сборной России Андрей Кириленко

«К сожалению, эта информация соответствует действительности. Мне очень жаль, что возникла такая ситуация. Печально, когда игроки, с которыми ты вместе выходил на площадку, попадают в такие неприятные ситуации», — рассказывал Кириленко агентству ТАСС в декабре 2016 года.

Именно Кириленко обвинял в своем письме генпрокурору Домани в своем преследовании и использовании рычагов незаконного давления.

Домани, сын известного советского волейболиста Вячеслава Домани, чемпиона Европы 1971 года и бронзового призера мюнхенской Олимпиады-1972, высшее образование получал в США.

В то время он выступал за команду студенческой американской лиги, что не помешало ему параллельно стать игроком сборной России и выиграть в Канаде в 1994 году свою первую серебряную медаль чемпионата мира.

Вернувшись в Россию в 1997 году, Домани подписал контракт с московским ЦСКА, в составе которого трижды становился чемпионом страны, а также был капитаном команды.

В 1998 году легкий форвард перебрался в московское «Динамо», за которое играл на протяжении девяти лет и с которым взял Кубок УЛЕБ в сезоне-2005/06.

Последний сезон в качестве действующего игрока Дмитрий провел в 2011/12 годах в «Красных Крыльях», а уже в 2013 году стал спортивным функционером.

Он вошел в команду Аникеевой и был не только исполнительным директором РФБ, но и генеральным менеджером сборной России.

Во время деятельности Домани на этой должности, в национальной команде был скандал, связанный с недоверием руководства к игрокам. РФБ отправляла на медосмотр баскетболистов, отказывавшихся от вызовов в национальную команду из-за повреждений.

Также перед чемпионатом Европы 2015 года из главной команды страны были отчислены три игрока, включая капитана команды Антона Понкрашова , с формулировкой «травма», хотя сами отчисленные утверждали, что здоровы.

В итоге через несколько дней все они были возвращены в расположение национальной команды, а Понкрашов и Вяльцев в итоге приняли участие в Евробаскете.

После того как Аникеева была лишена полномочий президента РФБ, Домани покинул пост исполнительного директора организации, чтобы «сосредоточиться на деятельности генменеджера сборной России», но в конце 2015 года, незадолго до заведения на него уголовного дела, ушел в отставку и с этой должности.

Черногорский портал сообщает, что вопрос о выдачи Домани российским властям будет решаться в ближайшие дни.