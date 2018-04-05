Дабл-дабл Еловаца помог «Нижнему Новгороду» обыграть «Парму»

«Нижний Новгород» в гостях обыграл пермскую «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Нижегородская команда выиграла первые три четверти, к заключительному игровому отрезку подойдя с преимуществом в 10 очков. Пермяки в четвёртой четверти попробовали совершить решающий рывок, но немного хозяевам площадки не хватило — на последней секунде им не удалось забросить трёхочковый бросок. Итоговый счёт встречи — 82:80 (26:23, 21:19, 20:15, 15:23) в пользу «Нижнего Новгорода».

Самым результативным игроком в составе победителей стал Стеван Еловац, оформивший дабл-дабл, набрав 24 очка и совершив 10 подборов. В составе «Пармы» отличился Коди Миллер-Макинтайр, набравший 27 очков.