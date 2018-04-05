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УНИКС на выезде вырвал победу у «Автодора»
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УНИКС на выезде вырвал победу у «Автодора» 

SPORT24.ru 27 минут назад
Казанский УНИКС вырвал победу у саратовского ”Автодора” в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. К большому перерыву «Автодор» вел с отрывом в 11 очков, однако во второй половине матча казанцы смогли отыграться и вырвать победу в концовке.
Таким образом, УНИКС избежал второго поражения подряд, и остался вторым в чемпионате с минимальным отставанием от ЦСКА. «Автодор» идет шестым.
В другом матче «Нижний Новгород» в гостях обыграл «Парму».
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
”Автодор” — УНИКС — 78:80 (25:18, 27:23, 11:18, 15:21)
Автодор: Кларк (22), Фрейзер (19), Хаммер (14), Маккиссик (10) УНИКС: Ласме (17), Колом (16), Локкетт (12), Эджим (10)
”Парма” — «Нижний Новгород» — 80:82 (23:26, 19:21, 15:20, 23:15)
Парма: Миллер-Макинтайр (27), Ухов (15), Маклин (15) Нижний Новгород: Еловац (24), Одум (12), Стребков (11), Губанов (10)
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