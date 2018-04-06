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Евгений Кузнецов стал одной из главных звёзд матча с «Нэшвиллом»
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Евгений Кузнецов стал одной из главных звёзд матча с «Нэшвиллом» 

Чемпионат.com 47 минут назад
«Вашингтон Кэпиталз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уступил на домашнем льду принимал «Нэшвилл Предаторз» и уступил со счётом 3:4 (0:1, 2:1, 1:2).
Российский форвард «столичных» Евгений Кузнецов был признан второй звездой матча. Он провёл на льду 20 минут 16 секунд, за которые забросил две шайбы и сделал результативную передачу. Лучшим игроком стал форвард «Предаторз» Крэйг Смит, оформивший дубль. Тройку лучших замкнул ещё один нападающий «хищников» Райан Джохансен с 2 (1+1) очками.
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