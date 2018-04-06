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Евгений Кузнецов впервые в карьере набрал 80 очков за сезон
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Евгений Кузнецов впервые в карьере набрал 80 очков за сезон 

Чемпионат.com 1 час назад
«Вашингтон Кэпиталз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги на домашнем льду принимал «Нэшвилл Предаторз» и уступил со счётом 3:4 (0:1, 2:1, 1:2).
Российский форвард «столичных» Евгений Кузнецов был признан второй звездой матча. Он провёл на льду 20 минут 16 секунд, за которые забросил две шайбы и сделал результативную передачу. Благодаря этому, он впервые в карьере преодолел отметку 80 очков за сезон — в 78 матчах на его счету 82 (27+55) очка. Ранее Кузнецов никогда не набирал больше 77 очков (сезон—2015/16).
Видео одной из шайб можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».
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