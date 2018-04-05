Конкурс прогнозистов РФПЛ: Радимов обыграл Рабинера 

В 24-м туре премьер-лиги соперничество специалистов и журналистов «СЭ» продолжили экс-полузащитник "Зенита" Владислав РАДИМОВ и обозреватель «СЭ» Игорь РАБИНЕР.
Победу за явным преимуществом одержал специалист. Радимов угадал точный счет матча «Динамо» — «Арсенал» (2:1), три разности и один исход. Рабинер также предсказал точный счет матча «Ростов» — ЦСКА (1:2), но еще только один исход.
24-й тур Специалист
Журналист «СЭ»
Результаты
Радимов
Рабинер
АМКАР — ЛОКОМОТИВ — 2:1 0:2 — 0 очков
0:1 — 0 очков
АХМАТ — СКА-ХАБАРОВСК — 0:0 3:0 — 0 очков
2:0 — 0 очков
ДИНАМО — АРСЕНАЛ — 2:1 2:1 — 3 очка
1:2 — 0 очков
СПАРТАК — ТОСНО — 2:1 2:0 — 1 очко
2:0 — 1 очко
УРАЛ — РУБИН — 1:1 0:0 — 2 очка
1:0 — 0 очков
УФА — ЗЕНИТ — 1:2 0:1 — 2 очка
0:0 — 0 очков
КРАСНОДАР — АНЖИ — 1:1 4:0 — 0 очков
3:0 — 0 очков
РОСТОВ — ЦСКА — 1:2 2:3 — 2 очка
1:2 — 3 очка
Итого
10 очков
4 очка
Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход — 1, угаданная разность в счете — 2, угаданный счет — 3 очка.