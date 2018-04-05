Конкурс прогнозистов РФПЛ: Радимов обыграл Рабинера

Победу за явным преимуществом одержал специалист. Радимов угадал точный счет матча «Динамо» — «Арсенал» (2:1), три разности и один исход. Рабинер также предсказал точный счет матча «Ростов» — ЦСКА (1:2), но еще только один исход.

24-й тур Специалист

Журналист «СЭ»

Результаты

Радимов

Рабинер

АМКАР — ЛОКОМОТИВ — 2:1 0:2 — 0 очков

0:1 — 0 очков

АХМАТ — СКА-ХАБАРОВСК — 0:0 3:0 — 0 очков

2:0 — 0 очков

ДИНАМО — АРСЕНАЛ — 2:1 2:1 — 3 очка

1:2 — 0 очков

СПАРТАК — ТОСНО — 2:1 2:0 — 1 очко

2:0 — 1 очко

УРАЛ — РУБИН — 1:1 0:0 — 2 очка

1:0 — 0 очков

УФА — ЗЕНИТ — 1:2 0:1 — 2 очка

0:0 — 0 очков

КРАСНОДАР — АНЖИ — 1:1 4:0 — 0 очков

3:0 — 0 очков

РОСТОВ — ЦСКА — 1:2 2:3 — 2 очка

1:2 — 3 очка

Итого

10 очков

4 очка

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход — 1, угаданная разность в счете — 2, угаданный счет — 3 очка.