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Конкурс прогнозистов РФПЛ: Радимов обыграл Рабинера
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Конкурс прогнозистов РФПЛ: Радимов обыграл Рабинера 

Спорт-Экспресс 1 час назад
В 24-м туре премьер-лиги соперничество специалистов и журналистов «СЭ» продолжили экс-полузащитник "Зенита" Владислав РАДИМОВ и обозреватель «СЭ» Игорь РАБИНЕР.
Победу за явным преимуществом одержал специалист. Радимов угадал точный счет матча «Динамо» — «Арсенал» (2:1), три разности и один исход. Рабинер также предсказал точный счет матча «Ростов» — ЦСКА (1:2), но еще только один исход.
24-й тур  Специалист
Журналист «СЭ»
Результаты
Радимов
Рабинер
АМКАР — ЛОКОМОТИВ — 2:1  0:2 — 0 очков
0:1 — 0 очков
АХМАТ — СКА-ХАБАРОВСК — 0:0  3:0 — 0 очков
2:0 — 0 очков
ДИНАМО — АРСЕНАЛ — 2:1  2:1 — 3 очка
1:2 — 0 очков
СПАРТАК — ТОСНО — 2:1  2:0 — 1 очко
2:0 — 1 очко
УРАЛ — РУБИН — 1:1  0:0 — 2 очка
1:0 — 0 очков
УФА — ЗЕНИТ — 1:2  0:1 — 2 очка
0:0 — 0 очков
КРАСНОДАР — АНЖИ — 1:1  4:0 — 0 очков
3:0 — 0 очков
РОСТОВ — ЦСКА — 1:2  2:3 — 2 очка
1:2 — 3 очка
Итого
10 очков
4 очка
Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход — 1, угаданная разность в счете — 2, угаданный счет — 3 очка.
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