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Евролига. Баскетболисты ЦСКА обыграли «Црвену Звезду»
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Евролига. Баскетболисты ЦСКА обыграли «Црвену Звезду» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Московский ЦСКА завершил групповой этап Евролиги матчем с сербской «Црвеной Звездой» в Москве. Чемпион России одержал победу с результатом 92:81.
Армейцы уступили в двух первых четвертях — 23:24 и 14:20. Но затем москвичи переломили ход встречи, выиграв два следующих периода 27:19, 28:18. Самым результативным в составе победителей стал Виталий Фридзон, набравший 20 очков. У гостей 14 очков набрал Огнен Добрич.
ЦСКА выиграл 24 из 30 встреч группового этапа Евролиги и занял первое место. Соперник армейцев по четвертьфиналу определится несколько позже. «Црвена Звезда» не смогла пробиться в стадию плей-офф.
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