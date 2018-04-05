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Родригес: ЦСКА способен в этом сезоне выиграть Евролигу и Единую лигу ВТБ
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Родригес: ЦСКА способен в этом сезоне выиграть Евролигу и Единую лигу ВТБ 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 5 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты российского ЦСКА показывают хорошую игру и способны сделать дубль в этом сезоне, выиграв Евролигу и Единую лигу ВТБ. Такое мнение ТАСС высказал испанский защитник армейцев Серхио Родригес.
В четверг ЦСКА одержал победу со счетом 92:81 над сербской «Црвеной Звездой» в заключительном матче регулярного чемпионата Евролиги. ЦСКА в марте досрочно обеспечил себе первое место в регулярном чемпионате, одержав 24 победы при шести поражениях.
"Мне нравится то, как мы играем, но это не значит, что надо останавливаться. Все понимают, что надо продолжать упорно работать и прогрессировать, — сказал Родригес. — Победы в Евролиге и Единой лиге — это наши цели на сезон, и мы способны их достичь, но впереди самая сложная часть сезона. Надо не расслабляться и идти к целям шаг за шагом".
Соперник ЦСКА на стадии 1/4 финала турнира определится позднее. Матчи этой стадии начнутся 17 апреля.
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