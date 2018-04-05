БК «Нижний Новгород» обыграл «Парму» в матче Единой лиги ВТБ 

Встреча, состоявшаяся 5 апреля, в четверг, в пермском УДС «Молот», завершилась со счетом 82:80.
Первую четверть матча выиграли нижегородцы, добившиеся отрыва в три очка — 26:23.
К большому перерыву перевес «горожан» достигал пяти баллов — 47:42, а к заключительному отрезку гости оторвались уже на десять очков — 67:57.
В концовке встречи пермякам удалось сократить отставание в счете до минимума — 79:80, но последний точный бросок остался за нижегородцами, в итоге одержавшими победу.
Самым результативным в составе «НН» стал Стеван Еловац, набравший 24 балла.
Одержав седьмую победу в 18 играх, «Нижний Новгород» переместился на седьмую строчку турнирной таблицы.
9 апреля наш клуб примет на своем паркете столичный ЦСКА.
Напомним, БК «Нижний Новгород» проиграл ВЭФу в матче Единой лиги ВТБ.