БК «Нижний Новгород» обыграл «Парму» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, состоявшаяся 5 апреля, в четверг, в пермском УДС «Молот», завершилась со счетом 82:80.

Первую четверть матча выиграли нижегородцы, добившиеся отрыва в три очка — 26:23.

К большому перерыву перевес «горожан» достигал пяти баллов — 47:42, а к заключительному отрезку гости оторвались уже на десять очков — 67:57.

В концовке встречи пермякам удалось сократить отставание в счете до минимума — 79:80, но последний точный бросок остался за нижегородцами, в итоге одержавшими победу.

Самым результативным в составе «НН» стал Стеван Еловац, набравший 24 балла.

Одержав седьмую победу в 18 играх, «Нижний Новгород» переместился на седьмую строчку турнирной таблицы.

9 апреля наш клуб примет на своем паркете столичный ЦСКА.

Напомним, БК «Нижний Новгород» проиграл ВЭФу в матче Единой лиги ВТБ.