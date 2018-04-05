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Алимпиевич: на мой взгляд, ЦСКА будет играть в «Финале четырёх» Евролиги
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Алимпиевич: на мой взгляд, ЦСКА будет играть в «Финале четырёх» Евролиги 

Чемпионат.com 56 минут назад
Главный тренер «Црвены Звезды» Душан Алимпиевич прокомментировал поражение от ЦСКА (81:92) в заключительном туре регулярного чемпионата Евролиги.
«Сегодня мы провели довольно хороший матч. Важный момент — моя команда не сдавалась на протяжении всего поединка. Наш клуб сфокусирован ещё на одной вещи — нам нужно было сохранить энергию, поскольку в понедельник начинается самая важная часть сезона — финальная серия чемпионата Сербии. В нападении мы действовали уверенно, местами играли очень хорошо в защите, пока хватало энергии. Очень сложно соревноваться с ЦСКА в такой контактной и серьёзной борьбе. Мы контролировали подборы, сделали много результативных передач. В целом очень хорошо провели первую половину. Хочу пожелать ЦСКА всего наилучшего. Эта команда будет в «Финале четырёх». Сейчас она выглядит машиной по производству побед», — передаёт слова Алимпиевича корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.
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