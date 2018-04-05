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Итудис: 100-я победа в Евролиге? Важное достижение, но у нас другие цели
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Итудис: 100-я победа в Евролиге? Важное достижение, но у нас другие цели 

Чемпионат.com 36 минут назад
Наставник ЦСКА Димитрис Итудис проанализировал победу над «Црвеной Звездой» (91:82) в матче заключительного тура регулярного чемпионата Евролиги.
«Поздравляю команду — завершили регулярный чемпионат победным результатом. В целом сыграли хорошо, учитывая все обстоятельства и плохой старт. Мы постарались начать матч в агрессивном ключе, выпустив на паркет большую пятёрку. К сожалению, наша задумка не увенчалась успехом, команда смогла перехватить инициативу только во второй четверти, но и она завершилась успехом соперника. ЦСКА отправился на перерыв, уступая сопернику семь очков.
Мы понимали, что нужно изменить. Команда стала правильно распоряжаться мячом и находила открытые броски. Мы начали действовать более эффективно. Важно приспосабливаться к различным изменениям и быть «командой-хамелеоном». После перерыва ЦСКА диктовал темп и заставил соперника совершить 20 потерь.
Сотая победа ЦСКА в Евролиге под моим руководством? Поздравляю всех, кто к этому причастен. Это важная веха в истории клуба. Многие внесли вклад, начиная от Кауна, Кириленко, Теодосича, Хряпы — можно долго перечислять. Это важное достижение, но перед нами стоят другие цели. Мы ждём соперника по плей-офф Евролиги.
Хайнс? У него повреждение икроножной мышцы. Его ждёт медицинское обследование. Безусловно, он пропустит какое-то время. Де Коло может поехать на матч с «Нижним Новгородом» и «Калевом». У него мышечное повреждение, но не настолько серьёзное», — передаёт слова Итудиса корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.
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