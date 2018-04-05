Фридзон: «Очень приятно, что повторил личный рекорд результативности в Евролиге»

Баскетболист ЦСКА Виталий Фридзон прокомментировал личный рекорд результативности в матчах Евролиги, а также оценил победу над «Црвеной Звездой» (92:81). Ранее в матче против сербского клуба.

"Очень приятно, что я повторил личный рекорд результативности в Евролиге! Приятно, что забивал, приятно почувствовать игру на площадке. Приятно, что тренер оказал доверие. Вы сами понимаете, получаю не так много времени. Важно почувствовать себя в тонусе, ведь мы очень много тренируемся, держим себя в хорошей физической форме. Хочется, конечно, играть больше. Рад, что сегодня я провел столько времени на площадке, и тренер видел, что у меня пошло.

Начали матч мы не очень. Не были немножко настроены на игру, соперник сделал рывок 9:0. Затем мы начали играть более агрессивно, все-таки играем дома. При своих болельщиках нам надо было реабилитироваться за игру с «Жальгирисом», нам нельзя проигрывать два матча подряд. По ходу встречи мы доказали, что играем на победу. «Црвена Звезда» — очень хорошая команда, в этом сезоне они здорово обыгрывали фаворитов и до последнего боролись за плей-офф. Из-за этого была такая тяжелая игра", — сказал Фридзон.

Слова баскетболиста приводит.