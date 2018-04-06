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«Панатинаикос» победил «Олимпию Милан» в овертайме
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«Панатинаикос» победил «Олимпию Милан» в овертайме 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Греческий «Панатинаикос» на выезде в овертайме переиграл «Олимпию Милан» в матче заключительного тура регулярного чемпионата Евролиги. К большому перерыву хозяева площадки вели с разницей «+13», но во второй половине встречи растеряли своё преимущество, позволив «Панатинаикосу» перевести встречу в овертайм. В дополнительной пятиминутке чуть сильнее оказались греки. Итоговый счёт встречи — 96:95 (18:27, 24:28, 19:14, 26:18, 9:8) в пользу «Панатинаикоса».
В составе победителей сразу три игрока набрали по 18 очков — Ник Калатес, Джеймс Гист и Майк Джеймс. В составе «Олимпия Милан» отличился Артурас Гудайтис, так же набравший 18 очков.
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