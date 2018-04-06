«Панатинаикос» победил «Олимпию Милан» в овертайме

Греческий «Панатинаикос» на выезде в овертайме переиграл «Олимпию Милан» в матче заключительного тура регулярного чемпионата Евролиги. К большому перерыву хозяева площадки вели с разницей «+13», но во второй половине встречи растеряли своё преимущество, позволив «Панатинаикосу» перевести встречу в овертайм. В дополнительной пятиминутке чуть сильнее оказались греки. Итоговый счёт встречи — 96:95 (18:27, 24:28, 19:14, 26:18, 9:8) в пользу «Панатинаикоса».